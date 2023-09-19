ألمانيا تحظر جماعة متطرفة بأمريكا وتنفذ مداهمات فى 10 ولايات ألمانية

حظرت الحكومة الألمانية يوم الثلاثاء، جماعة هاميرسكينز ألمانيا النازية الجديدة والتى تمثل فرع من جماعة يمينية متطرفة أمريكية، وتلعب دورا بارزا فى جميع أنحاء أوروبا، كما داهمت منازل العشرات من أعضائها.

وتلعب الجماعة دورًا بارزًا فى المشهد اليمينى المتطرف فى أوروبا، فى جميع أنحاء العالم، حيث يشير أعضاء هذه الجمعية إلى أنفسهم على أنهم "إخوة" ويعتبرون أنفسهم نخبة يمارسون أسلوب حياتهم الثقافى الفرعي.

وقالت وزيرة الداخلية نانسى فيزر: أن حظر جماعة هاميرسكينز يمثل ضربة قوية ضد التطرف اليمينى المنظم، مضيفة أن الحظر شمل الفروع الإقليمية للجمعية ومنظمتها الفرعية.

وأضافت الوزيرة: بهذا الحظر، نضع حدًا للأنشطة غير الإنسانية لجمعية النازيين الجدد النشطة دوليًا فى ألمانيا، كما أنه يرسل إشارة واضحة ضد العنصرية ومعاداة السامية.

وفى ألمانيا، يضم التجمع نحو 130 عضوا، وخلال المداهمات التى جرت فى الصباح الباكر فى 10 ولايات، قامت الشرطة بتفتيش منازل 28 من أعضاء المجموعة. ولم يتضح حتى الان ما إذا كان تم اعتقال أى من الأعضاء.

وقالت فايسر إنه قبل الحظر، تعاونت الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات الألمانية بشكل مكثف لأكثر من عام، مشيرة إلى أن العنصر الأساسى فى أيديولوجية المجموعة، هو نشر عقيدة عنصرية مبنية على الأيديولوجية النازية.

وقالت الوزيرة إن التوجه اليمينى المتطرف لمجموعة الشبكات الدولية يتجلى بشكل خاص من خلال توزيع تسجيلات الموسيقى اليمينية المتطرفة والمعادية للسامية، وتنظيم حفلات يمينية متطرفة، وبيع البضائع اليمينية المتطرفة.

ويعد حظر الجماعة هو الحظر العشرين لجمعية يمينية متطرفة من قبل وزارة الداخلية الألمانية.