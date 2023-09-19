أكاديمية البحث العلمى تدعو المخترعين للتقدم بمبادرة "من البراءة إلى المنتج"

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أنه اعتبارًا من اليوم سيتم فتح باب التقدم فى مبادرة P2 (بى سكوير) تحت شعار "من البراءة إلى المنتج"، وتأتى المبادرة فى إطار الخطة التنفيذية الثالثة لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا (2022-2026)، وتهدف المبادرة إلى دعم المخترعين لتحويل براءات الاختراع ونماذج المنفعة المحمية- وفقا لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصرى رقم 82 لسنة 2002- إلى منتجات صناعية قابلة للتسويق والطرح التجاري؛ وأوضح البيان الصادر من أكاديمية البحث العلمى أنه يجب على المهتمين الاطلاع على الشروط ومواعيد التقدم وملء الاستمارة من خلال الرابط التالى http://www.asrt.sci.eg/open-calls-ar/patent-to-product/?lang=ar.

تهدف مبادرة P2 (بى سكوير) تحت شعار "من البراءة إلى المنتج" إلى دعم اقتصاد المعرفة ورفع مستوى التكنولوجيا فى منتجات الأسواق المصرية والصناعة المصرية والمساهمة فى إنتاج منتجات مبتكرة ذات تنافسية عالية فى الأسواق المصرية. يتم ذلك من خلال انتقاء الاختراعات السارية مدة حمايتها ويملكها مصريون أو المتاحة فى الملك العام نظرًا لانتهاء فترة حمايتها ودعمها ماديًا وتقنيًا بغية الوصول إلى نماذج أولية ثم نماذج صناعية لمنتج مبتكر دعمًا لشعار "صنع فى مصر" فى الأسواق ذات تنافسية عالية.

تأتى هذه المبادرة نظرًا أنه على مدى أعوام طويلة لم يتم اتخاذ الخطوات الجادة لاستغلال البراءات المسجلة لدى مكتب براءات الاختراع المصرى لإنتاج منتج يسوق محليًا وخارجيًا على الرغم من أن بعض هذه البراءات تختص بإنتاج منتجات حيوية جديدة وقابلة للتنفيذ ويحتاجها السوق المحلى بل أن بعضها قابل للتسويق عالميًا، لذا فهناك أهمية قصوى من استغلال الموارد المتاحة بمكاتب التكنولوجيا والصناعة ومكتب براءات الاختراع المصرى وتحويل الملكية الفكرية إلى أصول اقتصادية تسمح بتكوين الثروات وتساعد على بناء مستقبل أفضل. حيث تسعى الأكاديمية لاستغلال الأفكار الإبداعية والاختراعات لدعم السوق المصرى والمشاركة فى تنمية التكنولوجيا فى الأسواق المصرية والذى يترتب عليها تنمية الاقتصاد المصرى من خلال برنامج لاستغلال براءات الاختراع القابلة للتنفيذ وذات الجدوى الاقتصادية إلى منتجات تسوق فى الأسواق المحلية والعالمية بأسم "من البراءة إلى المنتج" لدعم ليس فقط الاختراعات المصرية والأفكار المبتكرة ولكن أيضا تصنيعها بأياد مصرية والترويج لها فى الأسواق.