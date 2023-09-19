أسعار الشنط والأدوات المدرسية بمعرض أهلا مدارس فى فيصل.. تخفيضات تصل لـ30%

كتبت – مرام محمد

شهد معرض " أهلا مدارس " بمنطقة أرض المطاحن بشارع الملك فيصل بمحافظة الجيزة، منذ اللحظات الأولى لافتتاحه، إقبالاً كبيرا من قبل المواطنين لشراء احتياجاتهم من الأدوات المدرسية والسلع والمواد الغذائية بتخفيضات تتراوح ما بين 25% و30%.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية أسعار الأدوات المدرسية والزي المدرسي بالمعرض.

*الزي المدرسي

-تي شيرت قطن مقاس 6/8/10 بـ110 جنيهات بدلا من 140 جنيها.

-تي شيرت مقاس 12/14/16 بـ125 جنيها بدلا من 160 جنيها.

-شروال قطن مقاس 6/10 بـ90 جنيها بدلا من 125 جنيها.

-شروال قطن مقاس 12/14/16 بـ100 جنيه بدلا من 135 جنيها.

-شروال ميلتون مقاس 6/8/10 يتراوح سعره ما بين 125 جنيها و150 جنيها "حسب الخامة".

-سويت شيرت مقاس 4/6 بـ145 جنيها بدلا من 170 جنيها.

-سويت شيرت مقاس 8/10/12 بـ160 جنيها بدلا من 185 جنيها.

-سويت شيرت مقاس 14/16 بـ170 جنيها بدلا من 195 جنيها.

*الشنط المدرسية

-الشنطة الكتان- "مقاس 14" بـ120 جنيها بدلا من 180 جنيها.

-الشنطة الكتان "مقاس 16" بـ140 جنيها بدلا من 210 جنيهات.

-الشنطة الكتان "مقاس 19" يتراوح سعرها ما بين 150 جنيها و180 جنيها.

-شنطة خامة "وتر بروف" مستوردة لطلاب الإعدادي والثانوي والجامعات يتراوح سعره ما بين 280 جنيها و320 جنيها.

-شنطة مدرسة-لاب توب "مقاس 14" بـ200 جنيه بدلا من 300 جنيه.

-شنطة مدرسة-لاب توب "مقاس 16" بـ240 جنيه بدلا من 350 جنيها.

-شنطة مدرسة-لاب توب "مقاس 19" يتراوح سعرها ما بين 350 جنيها و440 جنيها بدلا من 550 جنيها.

-شنطة تروللي مستوردة يتراوح سعرها ما بين 520 جنيها و 700 جنيه بدلا من 1100 جنيه.

*الأدوات المدرسية

-دستة كراسات عدد 10 "28 ورقة" بـ35 جنيها بدلا من 45 جنيها.

-دستة كشاكيل عدد 10 "60 ورقة" بـ60 جنيها بدلا من 70 جنيها.

-كشكول سلك "80 ورقة" بـ25 جنيها بدلا من 27.5 جنيه.

-كشكول سلك "100 ورقة" بـ25 جنيها بدلا من 30 جنيها.

-كشكول سلك "60 ورقة" بـ20 جنيها بدلا من 22.5 جنيه.

-كشكول A4 دبوس "60 ورقة" بـ22.5 بدلا من 25 جنيه.

-كشكول A4 دبوس "80 ورقة" بـ27.5 جنيه بدلا من 32.5 جنيه.

-كراسة رسم ديزني "مقاس كبير" بـ17.5 جنيه.

-كراسة رسم ديزني "مقاس متوسط" بـ10 جنيهات.

-كراسة رسم عادية "مقاس كبير" بـ12.5 جنيه.

-دستة أقلام رصاص "عدد 12 قلم" يتراوح سعرها ما بين 19 جنيها و35 جنيها -حسب النوع-.

-دستة أقلام جاف "عدد 12 قلم" يتراوح سعرها ما بين 19 جنيها و30 جنيها.

-المقلمة المدرسية يتراوح سعرها ما بين 22 جنيها و45 جنيها -حسب النوع-.

-اللانش بوكس يتراوح سعره ما بين 30 جنيها و 35 جنيها.

-زمزمية المياه يتراوح سعرها ما بين 25 جنيها و45 جنيها.

-علبة أدوات هندسية بـ45 جنيها بدلا من 52.5 جنيه.

-علبة ألوان خشبية يتراوح سعرها ما بين 10 جنيهات و55 جنيها.

-علبة ألوان فلوماستر يتراوح سعرها ما بين 12 جنيها و55 جنيها. -حسب النوع-

-علبة ألوان مائية يتراوح سعرها ما بين 15 جنيها و30 جنيها. -حسب النوع-