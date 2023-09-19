أسعار الأعلاف تستقر اليوم بعد انخفاض 400 جنيه فى الطن

كتبت أسماء نصار

سجلت أسعار الأعلاف اليوم استقرارًا اليوم فى الأسواق بعد الهبوط الذى شهدته أمس بنحو 400 جنيه للطن لجميع الأنواع بسبب زيادة المعروض فى الأسواق خلال تلك الفترة.

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد أعلن أن الافراج عن مستلزمات الاعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزى، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة من 25/8/2023 حتى 7/9/2023تم الإفراج عن 276 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 116 مليون دولار.

وأضاف ان الإفراج شمل 253 ألف طن من الذرة بحوالي 91 مليون دولار وحوالي 23 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 17 مليون دولار، وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 8مليون دولار ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 7 سبتمبر 2023) 7.6 مليون طن بإجمالي مبلغ 3.6 مليار دولار .

وأكد القصير ان الافراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة.

وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.