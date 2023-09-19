أخبار مصر.. اكتشاف معبد للإلهة أفروديت بمدينة تونيس هيراكليون الغارقة بالإسكندرية

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، التي شملت جميع الأصعدة، وكان أبرزها الإعلان عن اكتشاف معبد للإلهة أفروديت بمدينة تونيس هيراكليون الغارقة بالإسكندرية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

رئيس الوزراء يستعرض مخططات المرافق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لاستعراض مخططات المرافق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء طارق الوشاحي، رئيس أركان إدارة المياه بوزارة الدفاع، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والعميد طارق لاظ، ممثلا عن الهيئة الهندسية.

النائب العام المستشار محمد شوقى يبدأ مهام منصبه الجديد

بدأ المستشار محمد شوقي النائب العام اليومَ الثلاثاءَ الموافقَ التاسع عشَر من شهر سبتمبرَ مهامَّ منصبه كنائبٍ عامٍّ لجمهورية مصر العربية، مؤكدًا حرص سيادته على تطبيق القانون التطبيقَ الأمثلَ الذي يكفل حقوق المواطنين، والتيسير عليهم في تعاملاتهم مع النيابة العامة وما تقدمه لهم من خِدْمات في صورها المختلفة، وشدد على ضرورة التوجيه بحسن معاملتهم وصون واحترام كرامتهم ورعاية مصالحهم التي تنوب عنهم النيابة العامة فيها، ترسيخًا لمبادئ العدالة والإنصاف، موليًا عناية خاصة بشئون الأسرة والمرأة والطفل وحماية أموال القصر والتيسير عليهم في نيل حقوقهم، مؤكدًا أن الأسرة هي أساس المجتمع التي تعمل مؤسسات الدولة جنبًا إلى جنب -ومنها الجهات القضائية- على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.

توزيع منهج اللغة الإنجليزية المطور للمرحلة الابتدائية للعام الدراسى الجديد.. صور

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة توزيع منهج اللغة الإنجليزية للمرحلة الإبتدائية من الصف الأول الابتدائي للصف السادس الإبتدائي، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، إضافة إلى خطة توزيع منهج الصف السادس الابتدائي والمطور هذا العام بعد الانتهاء منه، كما سيتم تخصيص شهر يناير للمراجعة العامة علي منهج اللغة الإنجليزية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، قبل بدء امتحانات نصف العام الدراسي.

صندوق أوبك للتنمية يقدم 10 ملايين دولار لدعم الأمن الغذائى فى مصر

ساهم صندوق أوبك للتنمية الدولية "صندوق أوبك" فى دعم الأمن الغذائى بمصر بمساهمة قدرها 10 ملايين دولار، وذلك ضمن التمويل التجارى المشترك بين الصندوق والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) بقيمة 200 مليون دولار.

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتعديل بعض حالات منح الجنسية المصرية للأجانب

نشرت الجريدة الرسميه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3562 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 ،بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب وبعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020، بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلب التجنس.

الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد لقاء الشيخ محمد بن زايد فى الإمارات

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد زيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، واللقاء مع أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

اكتشاف معبد للإلهة أفروديت بمدينة تونيس هيراكليون الغارقة بالإسكندرية

كشفت البعثة الأثرية المصرية الفرنسية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار والمعهد الأوروبي للآثار البحرية، عن معبد للإلهة أفروديت من القرن الخامس قبل الميلاد، وعدد من اللقى الأثرية تخص معبد آمون جريب، وذلك خلال أعمال التنقيب تحت الماء بمدينة تونيس هيراكليون الغارقة بخليج أبي قير بالإسكندرية.

الصحة تجدد دعوتها بالكشف فى 100 يوم صحة: باق 14 يوما على انتهائها

جددت وزارة الصحة والسكان دعوتها للمواطنين بضرورة الكشف والفحص الطبى فى حملة 100 يوم صحة، مؤكدة أن الحملة أمامها 14 يوما على الانتهاء وفقا للمواعيد الرسمية.

شاهد محطة مترو الطريق الدائرى تتجهز للافتتاح.. صور

نشرت وزارة النقل صورا من تقدم أعمال تنفيذ محطة مترو الدائرى، ضمن الجزء الثاني من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق (3B) والمقرر افتتاحها الشهر القادم ضمن 6 محطات مترو جديدة بهذه المرحلة تصل لمحور روض الفرج.

نقابة الغزل والنسيج: 1.2 مليون عامل يؤيدون ترشح الرئيس السيسي لفترة جديدة

أعلن عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، الأمين العام للاتحادين العربى والدولى للغزل والنسيج، باسم مليون ومائتان ألف عامل بالغزل والنسيج بكافة القطاعات تأييده ودعمه لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى للانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أن الدولة المصرية شهدت العديد من التحديات خلال الـ10 سنوات السابقة فى جميع قطاعات الدوله بشكل عام، والتى قادھا الرئیس عبدالفتاح السيسى منذ توليه المسؤولية فى ظروف صعبة وتحديات عظيمة لم تتعرض لھا الدولة المصرية فى تاریخھا المعاصر، ورغم ذلك نجح الرئيس السيسى بقيادته الحكيمه بالعبور بها لبر الأمان رغم انف المتربصين والحاقدين.

مؤتمر صحفى للهيئة الوطنية للانتخابات غدا للكشف عن الاستعدادات لانتخابات الرئاسة

يعقد المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرا صحفيا فى تمام الساعة الـ 2 ظهر غد الأربعاء، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وذلك فى ضوء تكليف صادر بهذا الشأن من مجلس إدارة الهيئة، لإطلاع الرأى العام على ما أنجزته الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات فى سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

طقس حار غدا وسحب منخفضة صباحا والعظمى بالقاهرة 32 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا الأربعاء، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الصحة: تقديم 33 مليون خدمة طبية مجانية ضمن حملة 100 يوم صحة

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه تم تقديم 33 مليون خدمة طبية ضمن حملة "100 يوم صحة" حتى اليوم مجانًا.

الحبس عامين لـ10 متهمين بالنصب على الفنان صبرى عبد المنعم

قضت محكمة جنح المقطم بمحكمة جنوب القاهرة اليوم الثلاثاء، بالحبس عامين لـ 10 متهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم فى مليون و900 ألف جنيه.

قريبا.. منتجات عالمية تحمل شعار "صنع في مصر".. "بيكو" تقترب من إنشاء أكبر مصانعها في العاشر من رمضان.. المدير العام للشركة: بدء إنتاج 1.5 مليون جهاز مطلع 2024.. نستهدف صادرات بـ 250 مليون دولار سنويًا

نجحت حوافز الصناعة التي أقرتها الحكومة خلال الفترة الماضية في استقطاب كبرى الشركات الصناعية حول العالم، وأبرزها شركة بيكو العالمية، والتي تبني مصنعًا في مدينة العاشر من رمضان لإنتاج 1.5 مليون جهاز منزلي مطلع العام المقبل، وتستهدف تحقيق صادرات بقيمة 250 مليون دولار سنويًا، كما تستهدف افتتاح 250 صالة عرض لمنتجاتها في مصر خلال الفترة المقبلة و50 مركز خدمة، "اليوم السابع" حاور أوميت جونيل، المدير العام لشركة بيكو مصر للتعرف على أسباب استثمار الشركة في مصر، ورؤيتها للسوق المصري، وخططها للتصنيع وكذلك أبرز مميزات منتجات الشركة للحفاظ على البيئة.

فرق الإنقاذ والإغاثة تواصل انتشال جثامين ضحايا إعصار ليبيا.. المتحدث باسم الداخلية الليبية طارق الخراز لتليفزيون اليوم السابع: آلاف الجثث جرفها الأعصار داخل البحر.. وزارة الصحة تطلق حملة تطعيمات واسعة.. فيديو

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية الليبية المقدم طارق الخراز في تصريحات لتليفزيون "اليوم السابع" تسجيل حوالي 3400 حالة وفاة في مدينة درنة رسميا في السجلات، مشيرا إلى فقدان آلاف المواطنين الليبيين الذين جرفت المياه إلى بحر درنة أو عالقين تحت الأنقاض، موضحا أن فرق الإنقاذ تعمل على انتشال جثامين الضحايا ومحاولة التعرف على هويتهم قبل دفنهم.

الهيئة الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا صحفيا لكشف استعدادات الانتخابات الرئاسية غدا.. تجهيزات لوجستية لإجراء السباق الرئاسى.. إعداد مدربين لذوى الإعاقة للتعريف بإجراءات التصويت.. وإعلان النتيجة قبل 2 مارس

يعقد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة الـ 2 من ظهر غد "الأربعاء" بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وذلك في ضوء تكليف صادر بهذا الشأن من مجلس إدارة الهيئة، لإطلاع الرأي العام على ما أنجزته الهيئة الوطنية للانتخابات من استعدادات في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

"الحلم يقترب".. "التخطيط" تعلن الانتهاء من المرحلة الأولى من "حياة كريمة" فى 2024.. إنفاق 350 مليار جنيه لتنفيذ 23 ألف مشروع لتحسين مستوى معيشة 18 مليون مواطن.. ونصيب الصعيد من مُخصصات المرحلة الأولى 68%

"كشف جميل حلمى، المشرف العام على مبادرة «حياة كريمة» بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن الانتهاء من نسبة 85% من المرحلة الأولى للمشروع القومى لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة»، على أن يتم الانتهاء من كامل المرحلة الأولى خلال عام 2024 بحجم استثمارات يبلغ 350 مليار جنيه.

تقرير دولى يشيد باحتضان مصر للسودانيين ويتوقع ارتفاع أعدادهم

تتوقع الوكالة الدولية للهجرة فرار 1.8 مليون سوداني إلى دول جوار السودان بنهاية العام الجاري وهو ما سيفاقم المأساة الانسانية التي يعيشها السودانيون سواء النازحين داخليا أو الفارين إلى خارج السودان ويقل من قدرة الوكالة على تقديم الدعم الإنساني الكافي لهم.

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2024

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يناير 2024، والتى سيتم استقبالهم اعتباراً من 30/09/2023 .

قائد عسكرى ليبى: نشكر الرئيس السيسى على دعم الليبيين فى كارثة درنة

توجه العقيد عبد الناصر محمد سالم، قائد العمليات العسكرية للكتيبة 173 مشاة بالجيش الليبي، الثلاثاء، بالشكر إلى الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي على الدعم البحري والجوي والبري لإغاثة مدينة درنة من كارثة الاعصار، مشيدا بالدور الكبير لفرق الإنقاذ المصرية في انتشال جثامين الضحايا من تحت الأنقاض ومن أعماق بحر درنة.

المنزل "المعجزة" يثير جدلا واسعا فى ليبيا بعد نجاته من إعصار درنة.. صور

أثار منزل لمواطن ليبي في مدينة شرق شرقي البلاد جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار روايات مختلفة حول حقيقة ما وصفه عدد كبير من النشطاء بـ"المنزل المعجزة" لأنه لم يتأثر مطلقا بآثار وتداعيات إعصار دانيال الذي دمر أجزاء واسعة من درنة.

تعليم الجيزة: استلام 80% من الكتب الدراسية وتوزيعها على المدارس

أعلن أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، استلام 80% من الكتب الدراسية وتوزيعها على الإدارات التعليمية والمدارس، مؤكدا أنه جارٍ استكمال أعمال الاستلام للكتب ليتم توزيعها على الطلاب أول يوم دراسي.

محاسبون ومهندسون وHR

.. تعرف على 5 آلاف و993 فرصة عمل فى 17 محافظة

أعلنت وزارة العمل، تلقيها طلبات من 77 شركة قطاع خاص على مستوى 17 محافظة لشغل 5993 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهرياً، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعى، للتقديم عليها خلال شهر سبتمبر2023 الجارى.

الحوار الوطنى يوصى القوى السياسية بالنظر لانتخابات الرئاسة على أنها استحقاق مهم

أكدت إدارة الحوار الوطني، أن مجلس الأمناء ينظر إلى استحقاق الانتخابات الرئاسية بوصفه فرصة إضافية لخلق المساحات المشتركة بين جميع مكونات المجتمع المصري في نخبه وجماهيره، تأسيسًا للجمهورية الجديدة وفقًا للدعوة الرئاسية لهذا الحوار، وذلك في إطار أن الإجراءات الدستورية لانتخابات رئاسة الجمهورية توشك على البدء، ولما كانت هذه الانتخابات بطبيعة الحال ودائمًا هي أرفع وأهم الاستحقاقات السياسية والدستورية في النظام السياسي المصري وفي تاريخنا الحديث.

الإسكان تقرر الإتاحة الدائمة لوحدات مشروعات جنة وسكن مصر والإسكان المتميز

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على وضع آلية للإتاحة الدائمة لتخصيص الوحدات السكنية الشاغرة بمشروعات (الإسكان المتميز – سكن مصر – جنة) بمدن (رشيد الجديدة – المنصورة الجديدة – ناصر غرب أسيوط – غرب قنا – ملوى الجديدة)، للحجز الفوري من خلال جهاز المدينة المختص، على أن يقوم جهاز المدينة المختص بإعداد البيانات التفصيلية للوحدات المطروحة لإدراجها بكراسة الشروط.

أسعار الأعلاف تستقر اليوم بعد انخفاض 400 جنيه فى الطن

سجلت أسعار الأعلاف اليوم استقرارًا اليوم فى الأسواق بعد الهبوط الذى شهدته أمس بنحو 400 جنيه للطن لجميع الأنواع بسبب زيادة المعروض فى الأسواق خلال تلك الفترة.

تفاصيل توزيع منهج اللغة الفرنسية للمرحلة الثانوية للعام الدراسي الجديد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة توزيع منهج اللغة الفرنسية، من الصف الأول الثانوي حتى الثالث الثانوى، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، موضحة أنه سيتم تخصيص شهر يناير للمراجعة العامة علي منهج الفرنسية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، قبل بدء امتحانات نصف العام الدراسي.

13 طالبًا من أوائل الثانوية العامة يلتحقون بالجامعات الألمانية

أكد الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، أن الحرم الجامعي لجامعتي الألمانية GUC و GIU Berlin، لا يقتصر دوره على العملية التعليمية فقط، بل يمتد للتعريف بمصر الجديدة من خلال الأنشطة التى تعتمد على تبسيط العلوم لطلاب المدارس، وتوفير تدريبات للطلاب المصريين وكذلك مع مقاطعة برلين، واستغلال مساحات الحرم الجامعي لإقامة الفعاليات.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 تسجل 2210 جنيهات للجرام 21

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر ارتفاعا ملحوظا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2210 جنيهات للجرام وسط ارتفاع أسعار الذهب في البورصة العالمية إلي مستويات 1930 دولار في تداولات اليوم.

تعرف على تفاصيل إصابة بسنت حميدة بطلة ألعاب القوى

تعرضت بسنت حميدة لاعبة منتخب ألعاب القوى لإصابة خلال الأيام الماضية، بعد سفرها برفقة بعثة المنتخب الوطنى إلى المجر للمشاركة في بطولة العالم التى أقيمت مؤخرا، وهى الإصابة التى حرمتها من المشاركة فى البطولة.

مشاجرة في غرفة ملابس مانشستر يونايتد قبل قمة البايرن بدوري أبطال أوروبا

أكثر 10 لاعبين ظهورا فى دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ.. إنفو جراف

يتربع النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودى، على صدارة ترتيب أكثر 10 لاعبين مشاركة فى مسابقة دوري أبطال أوروبا على مدار التاريخ، وذلك قبل انطلاق منافسات الموسم الكروى الجديد 2023-2024.

بعد تكليفات الرئيس السيسي.. الزراعة تبدأ تلقى طلبات إسقاط الفوائد عن المتعثرين لدى هيئة التعمير.. و80 ألف مزارع مستفيد من المبادرة لإسقاط 500 مليون جنيه.. ووزير الزراعة: المبادرة تسهم فى رفع العبء عن المزارعين

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، فى استقبال طلبات المزارعين المستفيدين من المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة بإجمالى حوالى 500 مليون جنيه ويستفيد منها 80 ألف مزارع.

أضخم تجربة طبية فى مصر.. "اليوم السابع" داخل مستشفى العاصمة الإدارية نواة الطفرة الصحية فى الجمهورية الجديدة.. أول صرح مميكن بنظام HIS

والمبنى معالج بمواد مضادة للبكتيريا وأحدث تجهيزات طبية فى العالم.. صور

تمثل مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى بوزارة الصحة والسكان صرحا طبيا ضخما يكشف توجة الجمهورية الجديدة نحو تطوير الخدمات الطبية والعلاجية لتكون مواكبة لأعلى معايير الجودة لتضمن للمواطن المصرى حياة صحية كريمة.