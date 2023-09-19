أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 19-9-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 19-9-2023، وجاءت أبرزها تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.353 تريليون جنيه.



إيقاف تداول 5 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وأم بي للهندسة، والمشروعات الصناعية والهندسية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى.



البورصة تربح 18 مليار جنيه تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.353 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 881.3 مليون ورقة مالية بقيمة 3.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 84.8 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.43% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.66%، والعرب على 6.91%، واستحوذت المؤسسات على 34.68% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.31%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 171.5 مليون جنيه، 118.4 مليون جنيه، 6.7 مليون جنيه، 138.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 21 مليون جنيه، 414.3 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 19954 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 24055 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 8351 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 3876 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 5718 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.10% ليغلق عند مستوى 5631 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 1394 نقطة.

وصعدت أسهم 56 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 97 شركة، ولم تتغير مستويات 49 شركة.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة التداول إذ باع مجلس إدارة شركات بالم هيلز للتعمير، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وسبيد ميديكال عدد 200 ألف سهم، مليون سهم، 165 ألف سهم، 2.85 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي 38 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية 48.2 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات دلتا للإنشاء والتعمير، وبالم هيلز للتعمير، والنعيم القابضة للاستثمارات المالية، والمطورون العرب القابضة، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 36.8 ألف سهم، مليون سهم، 6 آلاف سهم، 8 ملايين سهم، 1.2 مليون سهم، 288.6 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية عدد 5174 سهم، 234.3 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة رواد السياحة-رواد 60.9 ألف سهم.



أوراسكوم كونستراكشون أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، عن موافقة الجمعية العامة غير العادية على اقتراح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 0.275 دولار للسهم الواحد وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 على أن يتم السداد يوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر المقبل، بالدولار على المساهمين المالكين لأسهم في بورصة ناسداك دبي، وبالجنيه المصري على المساهمين المالكين لأسهم في البورصة المصرية، وسيتم احتساب سعر تحويل العملة وفقًا لسعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري المعلن من البنك المركزي المصري.