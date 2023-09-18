564 ألف دولار واردات مصر من الموبايلات خلال يونيو الماضى

كتب: مدحت عادل

سجلت الواردات المصرية من الهواتف المحمولة ارتفاعا هامشيا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمة واردات أجهزة التليفون للأفراد نحو 564 ألف دولار في شهر يونيه الماضي، مقارنة بـ528 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت 36 ألف دولار.

وحققت واردات مصر من الهواتف المحمولة تراجعا كبيرا فى شهر مايو الماضى، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 282 ألف دولار فقط، بينما كانت نحو 13 مليونا و595 ألف دولار فى شهر مايو عام 2022، بتراجع بلغ نحو 13 مليونا و313 ألف دولار.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة العجز فى الميزان التجارى بلغت 2.32 مليار دولار خلال شهر يونيو الماضي، مقابل 4.43 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع بلغت نحو 47.7%.

أظهرت بيانات نشرة التجارة الخارجية، تراجع القيمة الإجمالية للواردات في شهر يونيو الماضي، حيث بلغت نحو 5.23 مليار دولار، مقابل 8.45 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بنسبة تراجع بلغت 38.1%.

وعزا التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هذا التراجع إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع، أهمها منتجات البترول بنسبة 37.8%، يليها القمح بنسبـة 9%، ومواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 42.7%، بالإضافة إلى واردات الذرة بنسبة 42.4%.