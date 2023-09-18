13 معلومة عن حزمة الحوافز والزيادات الجديدة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات

كتب - أحمد يعقوب

تبلغ التكلفة التقديرية لحزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، وتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، نحو 60 مليار جنيه، ليشهد العامان الأخيران أربع زيادات للأجور والمعاشات منذ أبريل 2022؛ بما يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.

ويرصد " اليوم السابع" أبرز 13 معلومة عن حزمة الاجتماعية الجديدة.

1- إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة للعاملين والمعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاده فى أكتوبر.

2- استحقاق حزمة الحوافز والزيادات الجديدة للعاملين والمعاشات اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.

3- التكلفة التقديرية للحزمة الاجتماعية الجديدة تبلغ نحو 60 مليار جنيه سنويًا.

4- 16,4 مليار جنيه سنويًا لزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لـ 4,5 مليون موظف بالدولة من 300 إلى 600 جنيه شهريًا.

5- أربع زيادات للأجور والمعاشات خلال العامين الأخيرين منذ أبريل 2022.

6- الخزانة تتحمل 4,5 مليار جنيه لزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة 25% إضافية ليصل إلى 45 ألف جنيه

7- حد الإعفاء الضريبي بعد الزيادة الجديدة يرتفع بنسبة 75% منذ الأول من يوليو 2023

8- كل العاملين بالدولة بمن فيهم القطاع الخاص يستفيدون من زيادة حد الإعفاء الضريبي

9- 300 جنيه شهريًا زيادة فى بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين

10- 32 مليار جنيه لمضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من 11 مليون «حالة معاش» من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم

11- 4,5 مليار جنيه لزيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين من «تكافل وكرامة» بنسبة 15%

12- زيادة معاش «تكافل وكرامة» بنسبة أكبر من 40% منذ أبريل 2023

13- رفع الحد الأدنى للدرجة الوظيفية السادسة من 3500 إلى 4000 شهريًا وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن 500 جنيه شهريًا.