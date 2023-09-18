وزير الدولة للإنتاج الحربى يتفقد شركة حلوان للمسبوكات

كتب زكى القاضى

تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، شركة حلوان للمسبوكــات (مصنع 9 الحربي) إحدى الشركات التابعة للوزارة، يرافقه عدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

استهل وزير الدولة للإنتاج الحربى الزيارة بعقد اجتماع مع رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للمسبوكات ومساعديه وأعضاء مجلس إدارة الشركة وبعض رؤساء القطاعات قام خلاله بالإطلاع على عرض تقديمي تضمن الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بواسطة الشركة والتي تضم عدة مسابك مجهزة بأحداث المعدات التكنولوجية القادرة على تلبية الاحتياجات العسكرية والمدنية من المسبوكات الهندسية الدقيقة والخفيفة والمتوسطة والثقيلة عالية التقنية، كما تم إستعراض الخطط المستقبلية للشركة والخاصة بزيادة الإنتاجية وتطوير الأداء.

عقب ذلك قام الوزير "محمد صلاح" بجولة تفقدية بالشركة (مصنع 9 الحربي) بدأت بالمرور على مسابك الشركة كما تم تفقد خطوط الإنتاج بالشركة والتي تدخل منتجاتها في العديد من الصناعات المغذية التي يتم تصنيعها وفقاً لأحدث الوسائل التكنولوجية وبأعلى معايير الجودة العالمية حيث تنتج الشركة (الطنابير بأحجامها المختلفة، صرر العجل، فرن الشكمان، المسبوكات الأخرى المغذية لصناعة السيارات، أغطية وبراويز بالوعات الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار بأحدث طرازاتها، جسم الكباس لمواتير الثلاجات، قطع غيار شدادات الكهرباء، لقم الفرامل الخاصة بهيئة السكة الحديد، سن الحفار، وغيرها من المنتجات).

وخلال الجولة حرص الوزير على الحديث عن قرب مع العاملين بالشركة والاستماع إلى مطالبهم وتفقد أحوالهم حيث قاموا بعرض عدد من المقترحات المتعلقة بعمليات التصنيع وكيفية زيادة الإنتاج وتحسين الأداء، وأكد الوزير "محمد صلاح" على أن الشركة يتوفر بها خطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وعمالة مدربة على أعلى مستوى، مؤكداً تقديره لإمكانيات ذوي الخبرة من العاملين القدامى بالشركة وإيمانه بقدرات الشباب على الإبتكار، مشجعاً جميع العاملين على بذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب وتبادل الخبرات والمعارف من أجل رفعة شأن الشركة .