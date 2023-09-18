جاء ذلك خلال انعقاد عدة جولات من الاجتماعات جمعت بين وزير الخارجية الصيني ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان فى فاليتا عاصمة مالطا حيث أجرى الجانبان اتصالات استراتيجية صريحة وموضوعية وبناءة بشأن استقرار وتحسين العلاقات بين الصين والولايات المتحدة واتفقا على الحفاظ على تبادلات عالية المستوى وإجراء مشاورات بشأن قضايا آسيا-الباسيفيك والشؤون البحرية والسياسات الخارجية،حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الاثنين.

وأضاف وانج أن التنمية في الصين تتمتع بقوة دافعة داخلية قوية وتتبع منطقا تاريخيا حتميا ولا يمكن وقفها لافتا إلى أنه لا يمكن حرمان الشعب الصيني من حقه المشروع في التنمية.