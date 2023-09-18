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وزير التعليم: تطوير مناهج المرحلة الثانوية بعد انتهاء تحديث مقررات الإعدادية

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 11:50 ص
وزير التعليم: تطوير مناهج المرحلة الثانوية بعد انتهاء تحديث مقررات الإعدادية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب ـ محمود طه حسين

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قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم الانتهاء من تطوير مناهج المرحلة الإعدادية قريبا، مشيرا إلى اهتمام الوزارة بتركيز تطوير مناهج المرحلة الإعدادية على تحقيق جودة حياة الطلاب وأسرهم والتركيز على المفاهيم الكبرى، والمساهمة فى تطوير البنية المعرفية لديهم، موضحا أنه بعد الانتهاء من التطوير في المرحلة الإعدادية يتم الانتقال لتطوير مناهج المرحلة الثانوية.
 
وأشار الوزير، إلى أنه تم وضع 22 إشارة جديدة خاصة بالطلاب الصم وضعاف السمع فى كتاب "القيم واحترام الآخر" الأكثر تكرارا في الكتب الدراسية، وتم وضع لوحات استرشادية للإشارات الأكثر استخدامًا للطلاب الصم وضعاف السمع على جميع مدارس الجمهورية.
 
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي 27 يناير 2024.
 
كما أعلنت الوزارة، أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.
 
وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي، أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024 .
 
 
 
 
 

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