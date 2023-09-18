وزير الاتصالات يعرض على رجال الأعمال المصريين بأمريكا تسهيلات صناعة وتصميم الإلكترونيات

كتبت هبة السيد

يواصل الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جهود جذب كبرى شركات التكنولوجيا العالمية لإنشاء مقرات في مصر بهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص عمل للشباب، ونقل أحدث تكنولوجيا لمصر للاستفادة منها في دعم خطة الدولة للتحول الرقمي وبناء القدرات الشابة، وخلال الفترة الماضية التقى الوزير مع كبرى الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وفرنسا، كما عقد الوزير لقاءات مع رجال الأعمال المصريين في الخارج لعرض فرص الاستثمار والتسهيلات التي تقدمها الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي.

وفي هذا الصدد عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال زيارته للولايات المتحدة، لقاءً مع عدد من رجال الأعمال المصريين المغتربين من المتخصصين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمقيمين في مدينة سان فرانسسكو بالولايات المتحدة، في إطار قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بفتح قنوات للتواصل مع الخبرات المصرية ورجال الأعمال المصريين بالخارج، واطلاعهم بالفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور عمرو طلعت رؤية استراتيجية مصر الرقمية التي يتم تنفيذها وفقا لثلاثة محاور وهى: التحول الرقمي، وبناء المهارات الرقمية، وتحفيز الابداع الرقمي؛ واستنادًا على ركيزتين هما بنية تحتية معلوماتية قوية ومؤمنة، والإطار التشريعي والحوكمة، موضحا أبرز المشروعات التى يتم تنفيذها فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق التحول إلى مجتمع رقمى متكامل، وتعزيز مكانة مصر على الخريطة العالمية لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وعرض "طلعت" الجهود التى تبذلها الدولة لتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتهيئة بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال اعتماد السياسات المتعلقة بتحفيز الاستثمارات فى هذه المجالات، وتوفير قاعدة من الكوادر البشرية المدربة، كما استعرض الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لمضاعفة الصادرات الرقمية، وتعزيز تنافسية مصر فى صناعة الخدمات العابرة للحدود فى مجالات تكنولوجيا المعلومات.

وخلال اللقاء، تم التطرق إلى استراتيجية "مصر تصنع الإلكترونيات" التى تهدف إلى توطين صناعة الإلكترونيات، وجعل صناعة الإلكترونيات إحدى الدعائم الرئيسية للنمو الاقتصادى فى مصر؛ واشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى التسهيلات التى تتيحها الدولة لجعل مصر مقصدا جاذبا للشركات العاملة فى صناعة وتصميم الإلكترونيات الأمر الذى نتج عنه جذب العديد من المصنعين للتصنيع فى مصر لخدمة السوق المحلى والتصدير إلى الأسواق الإقليمية.

وردا على أسئلة رجال الاعمال، أوضح الدكتور عمرو طلعت، المشروعات التي يتم تنفيذها لتحسين شبكات الاتصالات، وتطوير البنية التحتية للاتصالات فى كافة أنحاء الجمهورية باعتبارها عنصر داعم لعمليات التحول الرقمى وبناء المدن الذكية، ولتهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وأشار إلى النمو السريع الذى يشهده قطاع الشركات الناشئة نتيجة للجهود المبذولة لنشر ثقافة وتعزيز نمو بيئة ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة التكنولوجية؛ حيث تم مناقشة سبل دعم الشركات الناشئة والشباب المصرى من المبتكرين والمبدعين.