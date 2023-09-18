اليوم السابع
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هيئة الدواء: رصد الآثار العكسية للأدوية والإبلاغ عنها ضرورى

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 11:52 ص
هيئة الدواء: رصد الآثار العكسية للأدوية والإبلاغ عنها ضرورى هيئة الدواء المصرية
كتب ـ وليد عبد السلام

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أكدت هيئة الدواء المصرية أهمية رصد الآثار العكسية للأدوية والإبلاغ الفوري عنها؛ وذلك لتقليل نسب حدوثها، وضمان الرعاية الصحية الآمنة، والحد من حدوث الأخطاء الدوائية.​
 
 وقالت هيئة الدواء المصرية: إن الإبلاغ عن الآثار الجانبية يساعد في اكتشاف الآثار الجانبية الجديدة النادرة، والتفاعلات مع الأدوية الأخرى، والأخطاء الدوائية الضارة، والتفاعلات المتعلقة باستخدام الدواء على المدى الطويل.​
 
تؤكد هيئة الدواء المصرية على أهمية اتباع تعليمات الطبيب أو الصيدلي الخاصة باستخدام الأدوية والمستحضرات الصيدلية، كما توصي باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء؛ فالصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء.​
 

هيئة الدواء

الصحة

الصيدلى



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