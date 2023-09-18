هل تنتهي الحرب الروسية الأوكرانية قريبا؟.. الأركان الأمريكية تُجيب

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قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك ميلي، الأحد، إن التوصل إلى نتيجة سريعة للحرب في أوكرانيا أمر غير مرجح، منوهاً عن أن "انتصار أوكرانيا في الصراع يُعد معياراً مرتفعاً للغاية سيستغرق وقتاً طويلاً جداً".

وأضاف ميلي - في تصريحات تلفزيونية نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - "أن تحقيق أوكرانيا لأهدافها لن يكون ممكنا عن طريق الهجوم المضاد الحالي الذي تشهده البلاد".

وأوضح أن هناك أكثر من 200 ألف جندي روسي في أوكرانيا، وهذا الهجوم الأوكراني المضاد رغم أهميته، فإن أهدافه التشغيلية والتكتيكية محدودة، بمعنى أنه حتى لو تم تحقيق جميع أهدافه، لن يؤدي إلى طرد القوات الروسية بشكل كامل، وهو الهدف الاستراتيجي الأوسع الذي يرغب فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وتابع ميلي: "سيستغرق الأمر وقتًا طويلاً للقيام بذلك.. سيكون هذا جهداً كبيراً للغاية على مدار فترة طويلة من الوقت"، مؤكداً أن الصراع لن ينتهي في أي وقت قريب.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" أن الهجوم المضاد الذي أطلقته أوكرانيا في يوليو الماضي يحرز تقدماً بطيئاً ضد الجبهات الروسية في شرق البلاد.