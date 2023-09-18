هل الأموات يسمعون كلام الأحياء؟.. دار الإفتاء تجيب

كتب لؤى على

أجابت دار الإفتاء على سؤال: هل الأموات يسمعون كلام الأحياء؟، وجاء رد الدار كالآتى: سماع الأموات كلام زائريهم من الأحياء من الأمور الغيبية، وقد كثر الخلاف بين العلماء حولها، والقدر المتفق عليه فيما بينهم هو ما ورد النص بشأنه من سماع السلام عليهم، والشعور بالزائر لهم، وسماع قرع نعال المشيعين إذا ولوا منصرفين من دفنه، أما ما عدا ذلك فالأموات ليسوا على حالة واحدة.