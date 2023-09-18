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هل الأموات يسمعون كلام الأحياء؟.. دار الإفتاء تجيب

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 11:04 م
هل الأموات يسمعون كلام الأحياء؟.. دار الإفتاء تجيب دار الافتاء، الارشيفية
كتب لؤى على

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أجابت دار الإفتاء على سؤال: هل الأموات يسمعون كلام الأحياء؟، وجاء رد الدار كالآتى:  سماع الأموات كلام زائريهم من الأحياء من الأمور الغيبية، وقد كثر الخلاف بين العلماء حولها، والقدر المتفق عليه فيما بينهم هو ما ورد النص بشأنه من سماع السلام عليهم، والشعور بالزائر لهم، وسماع قرع نعال المشيعين إذا ولوا منصرفين من دفنه، أما ما عدا ذلك فالأموات ليسوا على حالة واحدة.

وأكدت الدار أنه  لا مانع شرعًا من قراءة الفاتحة وهبة ثوابها للميت؛ سواء كان ذلك لكلِّ ميت على حِدَة، أو لعدة أموات مرة واحدة؛ فكل ذلك جائز، والثواب في الحالتين كامل غير منقوص.

 


الاموات

سماع الاموات للاحياء

دار الافتاء

الافتاء



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