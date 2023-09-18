وقال مساعد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أوليج أوسيبوف - وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين "إن مدفيديف تفقد ميدان تدريب للجنود المتعاقدين الواقع بجمهورية دونيتسك على مقربة من الخط الأمامي للجبهة، وتعرف على سير التدريبات وظروف الخدمة".

وعلى صعيد آخر، أعرب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا عن اعتقاده بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لا يحظى بالنفوذ اللازم لحل المسائل المتعلقة بالشق الروسي من "صفقة الحبوب".

وقال نيبينزيا - وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "إن الأمين العام للأمم المتحدة وفريقه لا يتمتعان بأي نفوذ لحل المشاكل الإجرائية رغم محاولاتهما الفعلية لذلك، حيث اضطرت الأمم المتحدة مرارًا للاعتراف بذلك علنًا".

وأضاف "أن بلاده لا تقف مكتوفة الأيدي وتواصل تقديم مساعدة حقيقية للبلدان الأقل نموا في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط".