معلومات عن "قادرون بلاج" أول شاطئ متكامل لذوى الهمم بدمياط الجديدة

دمياط - هيثم مراد

تستعد محافظة دمياط، لافتتاح مشروع شاطئ " قادرون بلاج " والذي أقيم بمدينة دمياط الجديدة ليصبح أول شاطئ متكامل لذوى الهمم على مستوي الجمهورية.

ويعرض "اليوم السابع" في هذا التقرير أبرز المعلومات والخدمات التي يحتوى عليها مشروع "قادرون بلاج" بدمياط وموعد افتتاحه الرسمي.

- "قادرون بلاج" أول شاطئ متكامل لذوى الهمم على مستوى الجمهورية

- تم تجهيز ممرات آمنة بطول الشاطئ من أجل التيسير على ذوى الهمم الراغبين النزول إلي الشواطئ

- يضم "قادرون بلاج" ملاعب رياضية مجهزة أبرزها ملعب كرة الطائرة جلوس

- تم إنشاء وحدات فندقية ومنطقة خدمات متكاملة داخل المشروع لخدمة ذوى الهمم وأسرهم

- تضمن المشروع أيضا إنشاء مسرح مكشوف لرعاية ذوى الهمم الموهوبين في الأنشطة الثقافية

- تقرر افتتاح المشروع رسيما الثلاثاء القادم بحضور عددا من القيادات التنفيذية وكذلك عددا من ذوى الهمم بدمياط وأسرهم.