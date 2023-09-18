مصرع شخصين وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة على طريق السلوم.. بالأسماء

مطروح _ حسن مشالي

لقي شخصان مصرعهما وأصيب شخص ثالث، بإصابات متفرقة، إثر حادث انقلاب سيارة على طريق مطروح – السلوم، عند الكيلو 15 غربي مدينة مرسى مطروح، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى مطروح العام.

استقبل مستشفى مطروح العام، المصاب فرج حمود فرج " 48 سنة " من مدينة سيدي براني، مصاب باشتباه pc وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وحجز بالمستشفى لأستكمال باقي الفحوصات.

كما دخل المستشفى إثر نفس الحادث، مبروك خالد فرج يونس "30 سنة " من سيدي براني، جثة هامدة، وهاني عبدالله " 25 سنة " من سيدي براني، جثة هامدة.

تم تحرير محضر بالحادث، وإخطار النيابة العامة، التي باشرت التحقيق في ظروف وملابسات الحادث، والتصريح بدفن الجثتين وتسليمهما لذويهم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق.

وقال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، بأنه تم تقديم كل الإسعافات الطبية والعلاجية للمصابين، مع استمرار رفع درجة الاستعداد، المستمر بمستشفيات المحافظة، خاصة مع زيادة حركة السفر على الطرق، والإقبال السياحي الكبير على المحافظة على طول الساحل.