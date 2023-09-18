مشروع قوى عاملة مصر: مدارس التكنولوجيا التطبيقية تتضمن تخصصات جديدة ومتميزة

كتب ـ محمود طه حسين

قال محمد فوزي، نائب مدير مشروع قوى عاملة مصر ، إن الهدف من إنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية المساعدة في تحويل نظام التعليم الفني، والتدريب المهني لخلق المهارات اللازمة لسوق مصري تنافسي عالميا، موضحا أن المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تطبق أساليب التعليم المبنية على الجدارات والتعلم القائم على الممارسة العملية، والمناهج المحدثة، وتحسين نظام التعليم الفني لتلبية احتياجات سوق العمل.

وأشار إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تتناول تخصصات جديدة متميزة بالتعاون مع شركاء القطاع الخاص وتتوسع في تدريس اللغات الأجنبية، كما أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدولية تتسم بيئة التعلم بالمدارس بكونها خضراء ورقمية وذكية، موضحا أن مشروع قوي عاملة مصر يعمل في 15 محافظة في الوجه القبلي ومنطقة الدلتا، مشددا على أن المشروع سيقوم بدعم 60 مدرسة للحصول علي الاعتماد بهدف الحصول علي ما لايقل عن 30 مدرسة.