اليوم السابع
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محامٍ من المنوفية: سأنتخب الرئيس السيسى لأنه حقق الأمن والعدالة".. فيديو

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 03:32 م
محامٍ من المنوفية: سأنتخب الرئيس السيسى لأنه حقق الأمن والعدالة".. فيديو المحامي محمد حسن شماتة
المنوفية - محمد فتحى

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قال محمد حسن شماتة، محام، ومقيم بمحافظة المنوفية، سأنتخب الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة ثالثة لأنه حقق العدالة الاجتماعية بين جميع فئات المجتمع المصرى وهذا كان غير موجود قبل توليه.
 
ويضيف شماتة، أننا الآن أصبح لدينا شبكة طرق عالمية تربط المحافظات بعضها ببعض وساعدت فى حل السيولة المرورية بكافة أنحاء الجمهورية، والوصول إلى كافة المحافظات فى أسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى نعمة الأمن والأمان التى كنا نتفتقدها قبل فترة تولية.
 
 
ويؤكد أنه أصبح الاهتمام بالمزارعين فى شتى محافظات الجمهورية من اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تم توفير الأسمدة ومياه الرى طوال العام، بالإضافة إلى معارض السلع الغذائية الموجودة بجميع محافظات الجمهورية لتخفيض الأسعار.

 


محافظة المنوفية

الرئيس عبد الفتاح السيسى

الأمن والأمان

العدالة الاجتماعية



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