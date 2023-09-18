محافظ كفر الشيخ يفتتح مبادرة دكان الفرحة لتوزيع 20 ألف قطعة ملابس ومستلزمات مدرسية

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مبادرة صندوق تحيا مصر لتوزيع ملابس على 2000 أسرة، مبادرة متميزة، إضافة لما سيتم توزيعه بالجامعة من خلال حملة دكان الفرحة، مشيراً إلى أن المبادرة كانت فى العام الماضى جيدة لطلاب الجامعة وتتميز هذا العام بالتنوع الضخم سواء فى الملابس أو فى الأحذية، والألحفة، والأدوات المنزلية، والأغذية، لتسهيل الأعباء على أولياء الأمور والمساندة فى مواجهة أعباء المعيشة ومتطلبات الحياة الضرورية، ويتمنى من الشباب المتطوع مساعدة الأسر فى اختيار النوعية والسن والمقياس.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، هناك مساهمات متعددة لتحيا مصر وغيرها من المبادرات الرئاسية العديدة التى استفادت بها الاسر الأولى بالرعاية والأيتام وغيره لإدخال البسمة لهذه الأسر، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وقال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، أن تنظيم معرض دكان الفرحة بمحافظة كفر الشيخ للأسر المستحقة والأولى بالرعاية مستمر لمدة يومين، الاثنين والثلاثاء، ويضم المعرض 20 ألف قطعة ملابس وأحذية وإكسسوارات وأوانى للطهى ومفروشات، فضلًا عن توزيع الحقائب المدرسية بكافة مشتملاتها من الأدوات والمستلزمات المدرسية، ويتيح المعرض لكل أسرة اختيار 15 قطعة متنوعة بحُرية تامة ودون مقابل، وذلك بالتعاون مع بنك الكساء المصرى ومؤسسة أشرقت الخيرية.

وتابع عبد الفتاح، أن معرض دكان الفرحة فى كفر الشيخ يستهدف الأسر الأولى بالرعاية فى عدة قرى وهي: القنطرة البيضاء، الكفرالجديد، إسحاقة، الخادمية، أبوطبل، قراجة، البنايين، قلينى، عزبة المصنع، المساكن، منية مسير، الظوافرة، كفر أبو شلبى، البنا، دسوق، كفر العرب، محلة أبو على، شباس الشهداء، الجرايدة، بيلا، قزمان، كفر الجزاير، شباس عمير، أبو ريا، الرغامة، العباسية، الرصيف، برج البرلس، وذلك اعتمادًا على قواعد بيانات الأسر المستهدفة لدى الصندوق ومنظمات المجتمع المدنى الشريكة.

وأشار المدير التنفيذى للصندوق، إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى تمكن الصندوق من توسعة نطاق تنفيذ مبادراته على مستوى الجمهورية فى مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتنمية العمرانية وكذلك التنمية الاقتصادية للأسر المستحقة والأَوْلى بالرعاية من خلال عدد من المبادرات والأدوات المرنة لتوفير حياة أفضل للمصريين.

والجدير بالذكر، أن مبادرة "دكان الفرحة" تم تدشينها فى شهر أبريل عام 2019، وتعمل المبادرة بجانب معارض الأسر الأولى بالرعاية على تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، بالإضافة إلى تنظيم معارض لطلاب جامعات الإسكندرية، جنوب الوادى، عين شمس، دمياط، سوهاج، الفيوم، حلوان، أسيوط، المنيا والسويس فضلًا عن تنظيم معارض للأسر الأولى بالرعاية ودور رعاية الأيتام وأبناء السجينات وذوى الهمم.