اليوم السابع
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الإثنين، 18 سبتمبر 2023 04:31 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظ قنا يوجه بسرعة الانتهاء من تسليم مشروعات حياة كريمة المنتهية

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 04:03 م
محافظ قنا يوجه بسرعة الانتهاء من تسليم مشروعات حياة كريمة المنتهية جانب من الاجتماع
قنا صابر سعيد

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وجه اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، الأجهزة التنفيذية بضرورة التعاون المستمر والتنسيق فيما بينهم، وتكثيف الجهود وعمل معاينات فورية على الطبيعة لتلافى كافة الملاحظات التى تعوق التسليم وبدء التشغيل التجريبى لمشروعات حياة كريمة، مع إعداد تقرير دورى يشمل المشروعات التى تم الانتهاء منها والجارى تسليمها، والمشروعات التى ما زالت يجرى العمل بها، تمهيدا للبدء فى تقديم الخدمات للمواطنين.

واستعرض محافظ قنا، خلال الاجتماع نسب الإنجاز بكل قطاع خدمى على حدة ومنها قطاعات " الكهرباء، الصرف الصحى، مياه الشرب، الصحة، المجمعات الخدمية والزراعية، الغاز، الاتصالات، الطرق، تبطين الترع، الوحدات الاجتماعية" فضلا عن بحث أهم التحديات، واقتراح حلول تنفيذية لها، بالإضافة إلى متابعة الموقف النهائى لاستلام عدد من المشروعات المنتهية بعدد من القطاعات الخدمية، والتأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة تشغيل المنشآت التى يتم استلامه، من أجل الاستفادة منها فى تقديم خدمة المواطنين بالقرى المستهدفة.

وشدد الداودى، على المتابعة اليومية والمستمرة للوقوف على سرعه الانتهاء من كافة الأعمال والالتزام بالمواصفات الفنية للمشروعات.


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