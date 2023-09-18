اليوم السابع
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محافظ الوادى الجديد يعقد لقاءََ مع أهالى قرية الزيات بمركز بلاط خلال جولته

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 11:02 م
محافظ الوادى الجديد يعقد لقاءََ مع أهالى قرية الزيات بمركز بلاط خلال جولته اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أجرى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، جولة تفقدية بمركز بلاط، يرافقه الدكتور ياسر محمود رئيس المركز وذلك للوقوف على موقف المشروعات والخدمات المقدمة للمواطنين، حيث استهل زيارته بعقد لقاء مع المواطنين بقرية الزيات لبحث مطالبهم ومقترحاتهم.
 
ووجه المحافظ، بسرعة الإعلان عن طرح أراضي تقسيمات المواطنين دون التقيد بسن للمتقدم مع توصيل المرافق للتقسيمات بالتقسيط وتخصيص 25٪من قيمة الأرض لصالح القرية وحصر المتخللات وأراضي وضع اليد داخل القرية وسرعة تقنين أوضاعها والسماح للمواطنين بالبدء في إجراءات بناء حظائر الماشية بالأراضي المخصصة لذلك. 
 
كما وجه المحافظ، بالبدء في إجراءات تمليك المنازل التابعة لهيئة التنمية الزراعية للراغبين من المواطنين مقابل سداد 25٪ من قيمة المنزل كدفعة أولى وتكليف قطاع الري بسرعة صيانة بئر رقم 17، وتكليف مديرية الصحة بزيادة التخصصات الطبية بالقوافل الطبية التي يتم الدفع بها لخدمة المواطنين وتوفير سيارة إسعاف بالقرية. 
 
وعقب اللقاء تفقد المحافظ أحد المشروعات الاستثمارية المتعثرة على مساحة 460 فدانا، موجهًا بسرعة طرح الأرض للراغبين من المستثمرين، بعد إنتهاء كافة المهل والإجراءات القانونية الممنوحة للمشروع.

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