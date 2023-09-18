محافظ المنيا يلتقي وفد لجنة شباب "بيت العائلة المصرية" لبحث سبل التعاون المشترك

المنيا - حسن عبد الغفار

التقى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الاثنين بوفد لجنة شباب "بيت العائلة المصرية" لبحث سبل التعاون المشترك بهدف نشر ثقافة الحوار وتعميق روح المحبة والإخاء وترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى الشباب من أبناء الوطن من خلال تفعيل المبادرات المجتمعية .



وثمن المحافظ دور بيت العائلة المصرية في تعديل المفاهيم الخاطئة ومحاربة العادات السلبية في المجتمع ونشر قيم المحبة ومواجهة الأفكار الهدامة من خلال الندوات والأنشطة المجتمعية وهو ما يساهم في استكمال مسيرة التنمية وبناء الوطن ودعم استقراره وأمنه الاجتماعي ، مؤكداً على أن الوسطية والتسامح هي جوهر كافة الرسالات السماوية من أجل إعمار الأرض.



واستعرض المحافظ مع أعضاء الوفد جهود بيت العائلة والتي تتمثل في تكثيف عقد اللقاءات الجماهيرية، وإقامة المنتديات الدينية والثقافية والأعمال الاجتماعية، معربًا عن أمنياته بتعاظم دور بيت العائلة في الشارع المنياوي، بهدف دعم أواصر الود والمحبة، ورفع الوعى المجتمعى.



محافظ المنيا يلتقي بوفد لجنة شباب بيت العائلة (1)



محافظ المنيا يلتقي بوفد لجنة شباب بيت العائلة (2)



محافظ المنيا يلتقي بوفد لجنة شباب بيت العائلة (3)



محافظ المنيا يلتقي بوفد لجنة شباب بيت العائلة (4)



محافظ المنيا يلتقي بوفد لجنة شباب بيت العائلة (5)



محافظ المنيا يلتقي بوفد لجنة شباب بيت العائلة (6)