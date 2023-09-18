محافظ أسوان: مركز التحول الرقمى يقدم 82 خدمة متنوعة

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن هناك جهودًا تبذل داخل مركز نظم المعلومات والتحول الرقمى، وهو ملحوظ وملموس من كافة العاملين به، عقب تنفيذ سلسلة نموذجية من التطبيقات والبرامج بفكر ورؤى مستنيرة وواعية، وقدرة على الإبداع والابتكار وهو ما ساهم فى ظهور المحافظة بشكل مشرف ومتميز أمام الجهات المختلفة ، فضلاً عن المنافسة وحصد المراكز المتقدمة فى المسابقات التى تم المنافسة فيها ضمن التميز الحكومى.

وأضاف محافظ أسوان، خلال لقائه بفريق عمل المركز، أن كل ذلك يأتى تحقيقاً لرؤية مصر 2030 لميكنة الخدمات الحكومية وتسهيل وصولها للمواطنين فى أسرع وأقل وقت ممكن ، والذى بدأ بإفتتاح مركز نظم المعلومات والتحول الرقمى ليؤدى 82 خدمة من خلال الأزرع التكنولوجية المتمثلة فى 11 مركزا تكنولوجيا، وأيضاً مركز خدمات مصر لسرعة إتخاذ القرار فى الشكاوى الجماهيرية بما يخفف عنه أعباء التنقل والتكلفة المالية، علاوة على مساهمة ذلك فى تحقيق الشفافية والمصداقية بشكل كامل.

وتابع اللواء عطية، أننا نعمل دائماً على تطبيق سياسة الثواب والعقاب ، وإثابة المتميزين للتحفيز والتشجيع على مواصلة النجاح ، وخاصة أن الحفاظ على النجاح يحتاج دائماً إلى بذل مزيد من الجهد بإصرار وعزيمة للاستمرار على نفس المستوى من الكفاءة والتميز.

وأشار إلى نجاح المركز فى توقيع بروتوكولات للتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، والمستشفى الجامعى ، ويتم إستكمال هذه المسيرة لإتمام ميكنة القطاعات الحكومية المختلفة بما يساهم فى تقديم خدمات أفضل للمواطنين ، وبالتالى مكافحة الفساد الإدارى والفصل بين مقدمى الخدمة ومتلقيها.