اليوم السابع
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مجلس الوزراء الكويتى يهنئ العاهل السعودى وولى العهد بمناسبة العيد الوطنى

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 11:18 م
مجلس الوزراء الكويتى يهنئ العاهل السعودى وولى العهد بمناسبة العيد الوطنى السعودية
أ ش أ

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هنأ مجلس الوزراء الكويتي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي، بمناسبة الذكرى الـ93 لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.


وتقدم مجلس الوزراء الكويتي - خلال اجتماعة الاثنين - بخالص التهنئة والتبريكات إلى الشعب السعودي بهذه المناسبة التي توافق، يوم السبت القادم، معربًا عن تمنياته للمملكة العربية السعودية المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.


من ناحية أخرى، أحيط مجلس الوزراء الكويتي، خلال اجتماعه، بالوفد الرسمي المرافق لولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، خلال زيارته إلى مدينة هانغتشو في جمهورية الصين الشعبية، خلال الفترة من 20 سبتمبر الحالي وحتى 24 من نفس الشهر، والذي يضم كلا من وزراء النفط والشئون الاقتصادية والخارجية والكهرباء والماء والتجارة والصناعة والعدل.


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