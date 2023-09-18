اليوم السابع
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متحف الحضارة يضىء واجهته باللون البرتقالى احتفالا باليوم العالمى لسلامة المرضى

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 10:41 ص
متحف الحضارة يضىء واجهته باللون البرتقالى احتفالا باليوم العالمى لسلامة المرضى المتحف القومي للحضارة المصرية ـ أرشيفية
كتب ـ محمد أسعد

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أضاء المتحف القومي للحضارة المصرية، مساء أمس، واجهته باللون البرتقالي، احتفالًا باليوم العالمي لسلامة المرضي والذي يتم الاحتفال به يوم 17 سبتمبر من كل عام.
 
ويفتخر المتحف بإظهار دعمه ورفع مستوى الوعي لهذه القضية الهامة كمؤسسة تهتم بسلامة المرضي، وضرورة التأكيد على أهمية دور المتحف في نشر المعرفة والوعي بكل القضايا والموضوعات التي تهم المواطنين.
 
يأتي الاحتفال هذا العام بالتعاون بين المتحف، ومنظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة والسكان.
 
وأكد الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، أن مشاركة المتحف في مثل هذه المناسبات تؤكد على حرص المتحف علي المشاركة في مثل هذه الفعاليات للتذكير بأهمية اتخاذ الخطوات اللازمة لسلامة المريض، لافتا إلى أن احتفالية هذا العام تركز علي سلامة الدواء كجزء أساسي من سلامة المريض وهي فرصة جيدة لتوعية المواطنين بأهمية الوقاية من الأمراض والحد من مخاطرها، وتشجيع أفراد المجتمع على العناية والاهتمام بالصحة بشكل عام.
 
 وقالت فيروز فكرى نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، أن إدارة المتحف حريصة علي أن تكون صحة المواطنين والعناية بها من الموضوعات الأساسية التي تتناولها الفعاليات المختلفة التي يقدمها.
 
متحف الحضارة يضىء واجهته باللون البرتقالى احتفالا باليوم العالمى لسلامة المرضى (1)
متحف الحضارة يضىء واجهته باللون البرتقالى احتفالا باليوم العالمى لسلامة المرضى (1)

متحف الحضارة يضىء واجهته باللون البرتقالى احتفالا باليوم العالمى لسلامة المرضى (2)
متحف الحضارة يضىء واجهته باللون البرتقالى احتفالا باليوم العالمى لسلامة المرضى (2)

متحف الحضارة يضىء واجهته باللون البرتقالى احتفالا باليوم العالمى لسلامة المرضى (3)
متحف الحضارة يضىء واجهته باللون البرتقالى احتفالا باليوم العالمى لسلامة المرضى (3)

متحف الحضارة يضىء واجهته باللون البرتقالى احتفالا باليوم العالمى لسلامة المرضى (4)
متحف الحضارة يضىء واجهته باللون البرتقالى احتفالا باليوم العالمى لسلامة المرضى (4)

متحف الحضارة يضىء واجهته باللون البرتقالى احتفالا باليوم العالمى لسلامة المرضى (5)
متحف الحضارة يضىء واجهته باللون البرتقالى احتفالا باليوم العالمى لسلامة المرضى (5)

 


وزارة السياحة والآثار

الآثار المصرية

متحف الحضارة



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