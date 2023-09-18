اليوم السابع
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مباحث أمن الجيزة تضبط المتهم بقتل مسنة لسرقتها في أوسيم

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 03:33 م
مباحث أمن الجيزة تضبط المتهم بقتل مسنة لسرقتها في أوسيم حملات أمنية_أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة هوية المتهم بقتل مسنة والاستيلاء على مصوغاتها الذهبية في أوسيم، حيث تبين أن جار المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة بدافع السرقة، وبضبطه اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد العثور على جثة مسنة داخل مسكنها في أوسيم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين من خلال مناظرة الجثة وجود إصابات بها. 
 
بتكثيف التحريات تبين لرجال المباحث أن عاطل من جيران المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة، وبإعداد كمين له تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بإنهاء حياتها لسرقة مصوغاتها الذهبية. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 

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