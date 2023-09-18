اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 سبتمبر 2023 11:37 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

مارين لوبان من إيطاليا تدعو إلى حماية حدود الاتحاد الأوروبي

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 11:00 ص
مارين لوبان من إيطاليا تدعو إلى حماية حدود الاتحاد الأوروبي مارين لوبان
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
دعت مارين لوبان، رئيسة حزب التجمع الوطني اليمينى الفرنسي، إلى حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبى، وذلك أثناء مشاركتها في اجتماع لمؤيدي حزب الرابطة الحاكم في إيطاليا، في بونتيدا شمالي إيطاليا.
 
وقالت لوبان التي ظهرت إلى جانب زعيم حزب الرابطة ماثيو سالفيني: في إيطاليا وفرنسا نحن منخرطون في نفس المعركة، النضال من أجل الحرية والوطن، مؤكدة: نريد الدفاع عن موانئنا، تمامًا كما فعل سالفيني بالكثير من الشجاعة والروح القتالية عندما كان وزيرًا للداخلية،  و في ذلك الوقت، كانت أوروبا بأكملها تتطلع نحو إيطاليا ونحن كحلفاء.
 
وقالت لوبان: نحن فخورون بسالفيني والرابطة،  و ننتظر عودة هذه اللحظة.
 
وبحسب معلومات رابطة الليجا، تجمع حوالي 100 ألف شخص في بونتيدا بالقرب من مدينة بيرجامو اللومباردية لحضور الاجتماع التقليدي للرابطة، و جلبت 200 حافلة من جميع أنحاء إيطاليا نشطاء حزب الرابطة إلى بونتيدا.
 
وتوقع سالفيني فوز الأحزاب اليمينية في الانتخابات البرلمانية للاتحاد الأوروبي العام المقبل،  ولذلك فمن المهم بناء تحالفات على المستوى الأوروبي.
 
وكان سالفيني مقتنعًا أيضًا بأن الحكومة اليمينية بقيادة رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني ، التي تدعم حزب الرابطة، ستبقى في السلطة لفترة تشريعية مدتها خمس سنوات كاملة.
 
فيما قال سالفيني، الذي يشغل منصب وزير النقل ونائب رئيس الوزراء في حكومة ميلوني: "إن الرابطة هي ضمانة لاستقرار هذه الحكومة".
 
 
 

مارين لوبان

ماتيو سالفينى

إيطاليا

اليمين المتطرف

فرنسا



الموضوعات المتعلقة

أوروبا تتجه إلى اليمين المتطرف.. توقعات بفوز الحزب الشعبى بإسبانيا فى الانتخابات وسقوط اليسار.. الحكومة الإيطالية تصبح أكثر يمينية.. تزايد إمكانية وصول مارين لوبان لرئاسة فرنسا.. و4 حكومات يسار وسط فى القارة

الإثنين، 24 يوليو 2023 05:00 ص

مارين لوبان تندد بتحقيق برلمانى يتهم "التجمع الوطني" بأنه "حزام نقل" للنفوذ الروسي

الجمعة، 02 يونيو 2023 07:00 ص

الرئيس الفرنسى يحذر من وصول مارين لوبان إلى الحكم فى انتخابات 2027

الإثنين، 24 أبريل 2023 01:06 ص

مارين لوبان: الرئيس الفرنسي لن يجرى استفتاءا على قانون التقاعد لخوفه من الشعب

الأحد، 02 أبريل 2023 01:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة