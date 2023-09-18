لقاء الرئيس السيسى بالشيخ محمد بن زايد فى أبوظبى لتعزيز روابط الأخوة.. إنفوجراف

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات.

‏‎أعرب الرئيسان فى لقائهما اليوم في أبوظبي، عن اعتزازهما بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والإمارات على مستوى القيادتين وبين الشعبين الشقيقين

أكدا على التنسيق الوثيق بين الدولتين بهدف دعم استقرار المنطقة العربية

‏‎ تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة خاصة ما يتعلق بتنشيط التعاون الاقتصادى والاستثمارات المشتركة والتبادل التجارى

وتعزيز التعاون فى العديد من المجالات التنموية بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين

‏‎ تقدم الرئيس السيسى بالتهنئة على الإنجاز الذى حققته دولة الإمارات فى مجال الفضاء من خلال قيامها بأطول مهمة فضائية لرائد فضاء عربى

‏‎تم استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك

توافق الزعيمان على مواصلة الجهد المشترك للدفع نحو تسوية الأزمات القائمة فى المنطقة بما يراعى مصالح الشعوب العربية ويعزز التضامن العربي ويحقق الاستقرار والرخاء في المنطقة

‏‎ تطرق اللقاء إلى التباحث بشأن مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" الذى تستضيفه دبي نهاية العام الجارى