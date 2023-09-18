كيفية إخطار الأحوال المدنية بجنسية المصريين المتوفين بالخارج لقيدهم بالسجلات

كتب ـ سليم على

تقدم الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، تسهيلات للمواطنين والأجانب من أجل الحصول على خدمات إلكترونية تساعدهم فى إنهاء أوراقهم من المنزل، وفى السطور التالية نرصد خطوات تقديم طلب إخطار الأحوال المدنية بجنسية المصريين المتوفين بالخارج لقيد وفاتهم بالسجلات المصرية واستخراج شهادة وفاة مصرية.

يقدم هذا الطلب من أحد الأبناء أو زوج أو زوجة المتوفى بالخارج لقيد واقعة الوفاة بالسجلات المصرية واستخراج شهادة وفاة مصرية، ويمكن قبول الطلب من وكيل أى منهم بموجب توكيل رسمي، ويلزم تقديم شهادة الوفاة الأجنبية مترجمة وشهادة ميلاد والد المتوفى، وفى حالة سابقة بحث جنسية المتوفى أو أصوله يكتفى بتقديم شهادة الوفاة الأجنبية فقط، ولا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن الى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب.

المستندات المطلوبة:



شهادة الوفاة الأجنبية مترجمة ومصدقة من الخارجية المصرية . شهادة ميلاد المتوفي

بطاقة الرقم القومي لأحد أبنائه أو أحد الوالدين ومن الزوج أو الزوجة في حالة وفاة أيهما

بطاقة الرقم القومي في حالة تقديم الطلب بتوكيل من اي من المذكورين بالبند رقم (3)