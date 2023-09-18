كمين ينهي رحلة تاجر الهيروين قبل ترويج الممنوعات في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف مسجل خطر بالاتجار بالمواد المخدرة، عقب القبض عليه، وأدلى باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، فقال أنه اعتاد ترويج المواد المخدرة بين عملائه بعدة مناطق، عقب التحصل عليها من عاطل أرشد عن هويته لرجال المباحث.

وقال المتهم أنه حول شقته لمخزن لإخفاء المواد المخدرة، تمهيدا للتواصل مع عملائه وتوزيعها بين المتعاطين، وأشار إلى أن الهاتف المضبوط بحوزته يستخدمه في التواصل مع زبائنه.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهم وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، بعد أن وردت معلومات من مصدر سري، تفيد تورطه في الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته كمية منها تمهيدا للاتجار بها.

بدأ رجال المباحث في رصد تحركات المتهم عقب التأكد من صحة المعلومات، وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عددا من تذاكر الهيروين معدة للبيع، وهاتف محمول ومبلغ مالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، والتحفظ على المضبوطات، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.