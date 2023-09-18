أبلغ مستشار الأمن القومى الأمريكى جاك سوليفان وزير الخارجية الصينى "وانج يى" قلق الولايات المتحدة من احتمال دعم الصين لروسيا عسكريا فى أوكرانيا.
ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الاثنين عن البيت الأبيض قوله ـ فى بيان له ـ "إن محادثات سوليفان مع نظيره الصيني جاءت على مدى يومين في مالطا مطلع هذا الأسبوع".
وكان اجتماع سوليفان مع وانج هو الأحدث في سلسلة من المحادثات رفيعة المستوى بين المسؤولين الأمريكيين والصينيين والتي يمكن أن تضع الأساس لاجتماع بين رئيسي البلدين جو بايدن وشي جين بينج في وقت لاحق من العام الجاري.
وكان مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك ساليفان أعلن أن بلاده تقوم "دائماً" بإعداد مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، مبينا أن واشنطن تخطط للإعلان عن تسليم المزيد من الأسلحة الأسبوع المقبل.
وقال جيك ساليفان للصحافيين: "نقوم دائما بإعداد حزم من المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا.. وأعتقد أنه يُمكننا توقع إعلان آخر عن موارد وقدرات وأسلحة إضافية لأوكرانيا من أجل مواصلة الهجوم المضاد وصد الهجمات الروسية، وذلك في وقت ما من الأسبوع المقبل".
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