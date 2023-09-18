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قرار وزارى باعتبار مشروع إنشاء محور المريوطية من أعمال المنفعة العامة

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 04:28 م
قرار وزارى باعتبار مشروع إنشاء محور المريوطية من أعمال المنفعة العامة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء - الطريق الدائري - أرشيفية
كتبت هند مختار

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نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين، قرار للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يحمل رقم 3479 لسنة 2023، يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور المريوطية في المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائري عند المريوطية حتي تقاطعه مع الطريق الدائري الأوسطي في نطاق محافظة الجيزة.

وجاءت المادة الثانية، يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها واسماء ملاكها، الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسوم التخطيطية الإجمالية والكشوف المرفقة.

 


رئيس مجلس الوزراء

مشروع المريوطية

مشروع انشاء محور المريوطية

المنفعة العامة



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