قرار وزارى باعتبار تنفيذ أول مرحلة لمشروع إنشاء مواقف للسيارات من المنفعة العامة

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الاثنين، قرار للدكتور مصطفي مدبولي، يحمل رقم 3483 لسنة 2023، يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ المرحلة الأولي من مشروع إنشاء مواقف للسيارات لخدمة ركاب الأتوبيس الترددي السريع علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبري في نطاق محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.
قرار وزارى باعتبار تنفيذ أول مرحلة لمشروع إنشاء مواقف للسيارات من المنفعة العامةالإثنين، 18 سبتمبر 2023 04:29 م
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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