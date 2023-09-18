فحص كاميرات المراقبة لكشف غموض مقتل شخص فى العجوزة

كتب ـ أحمد إسماعيل

كلفت النيابة العامة بالجيزة، الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة شخص عثر عليه مقتول داخل شقته بمنطقة المهندسين لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

وأمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف غموض مقتل شخص داخل شقة بمنطقة المهندسين في العجوزة، حيث فارق الحياة نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه في المهندسين بالعجوزة، انتقل المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة شخص يقيم بالشقة، تعرض لاعتداء بسلاح أبيض.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف هوية مرتكب الجريمة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.