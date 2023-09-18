اليوم السابع
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الإثنين، 18 سبتمبر 2023 02:56 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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غلق 115 منشأة مخالفة وضبط 11 ألفا و71 حالة إشغال متنوعة بالإسكندرية

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 01:46 م
غلق 115 منشأة مخالفة وضبط 11 ألفا و71 حالة إشغال متنوعة بالإسكندرية غلق منشأة
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت أحياء الإسكندرية، حملات مكبرة وذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بضرورة أستمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.
 
وفى هذ الصدد ، نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من جودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.
 
هذا وقد أسفرت هذه الحملات عن غلق عدد 115 منشآة، والتحفظ على عدد 11071 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 5520 محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر ب 2 مليون و400 ألف جنيه وذلك خلال أسبوع.
 
 
 

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