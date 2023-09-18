ضبط 9 آلاف نسخة كتاب تعليمي بدون ترخيص

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

نجحت أجهزة الأمن في ضبط قرابة 9 آلاف نسخة ملازم وكتب تعليمية لمراحل تعليمية مختلفة بدون تصريح بالمخالفة للقانون داخل مكتبة بالقاهرة وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مكتبة - كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة) بطباعة وتصوير العديد من الملازم والكتب لمختلف المراحل التعليمية، بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم إستهداف المطبعة المُشار إليها وضبط (مالك المكتبة)، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (8950 نسخة لكتب وملازم تعليمية لمختلف المراحل التعليمية بدون تصريح بالمخالفة للقانون)، وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المُشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى.