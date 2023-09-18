ضبط 20 ألف عبوة سجائر حجبها التجار عن السوق

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

نجحت أجهزة الأمن في ضبط تاجر أدخنة بالأقصر وبحوزته أكثر من 20 ألف عبوة سجائر متنوعة لقيامه بحجبها عن التداول لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق لاسيما فى مجال تجميع السجائر وحجبها عن التداول وعدم طرحها للبيع لرفع أسعارها.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن الأقصر قيام (تاجر أدخنة – مقيم بدائرة مركز شرطة الأقصر) بإدارة مخزن لتخزين كميات كبيرة من السجائر بقصد حجبها عن التداول بالأسواق للتلاعب فى أسعارها وتحقيق مكاسب غير مشروعة .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبتفتيش المخزن عُثر على (عدد 20560 عبوة سجائر مختلفة الأنواع " بدون مستندات أو فواتير دالة على مصدرها ")، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد تحقيق مكاسب غير مشروعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.