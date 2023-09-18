ضبط هيروين وحشيش في حملات أمنية بالقاهرة

نجحت أجهزة الأمن في ضبط (عامل وسائق - مقيمان بمحافظة الجيزة) بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام)، وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين).
وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام أول .. وبحوزتهما (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1 كيلو جرام)، وضبط (عاطلين – لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المرج.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5,500 كيلو جرام) بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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