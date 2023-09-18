اليوم السابع
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ضبط هيروين وحشيش في حملات أمنية بالقاهرة

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 01:13 م
ضبط هيروين وحشيش في حملات أمنية بالقاهرة حبس - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط (عامل وسائق  - مقيمان بمحافظة الجيزة) بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام)، وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين).
 
وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام أول .. وبحوزتهما (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1 كيلو جرام)، وضبط (عاطلين – لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المرج.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5,500 كيلو جرام) بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

ترويج المخدرات

تجاره االمخدرات

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