ضبط شخص لاتهامه بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة قيام (عامل سابق بمكتب صرافة- مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، ويتخذ من دائرة القسم مكاناً لمزاولة نشاطه غير المشروع، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة القسم.. وبحوزته (16,256ألف دولار أمريكى- 2000 جنيه)، بمواجهته اعترف بحيازته للعملات الأجنبية والمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفى لحسابه الشخصى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.