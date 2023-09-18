اليوم السابع
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ضبط سيدة "ديلر" بحوزتها مخدر الحشيش في الغربية

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 01:16 م
ضبط سيدة "ديلر" بحوزتها مخدر الحشيش في الغربية حملات أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط سيدة بالغربية وبحوزتها كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.
 
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الغربية من ضبط (سيدة  - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان طنطا) ،  وبحوزتها (كمية لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام)، وبمواجهتها إعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار .
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

نصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

 
 

ترويج المخدرات

تجاراه المخدرات

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