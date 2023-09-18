ضبط المتهمين بقتل سائق توك توك في الجيزة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين بالجيزة لقيامهما بإصابة سائق مركبة توك توك" خلال مشاجرة مما أدى إلى وفاته فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة شخص وبها جرح نافذ "إدعاء مشاجرة".

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: (سائق مركبة "توك توك" - تُوفـى إثر إصابته بجرح نافذ بالبطن) ، طرف ثان: (عم الطرف الأول "مُصاب بجرح بالأنف" ، ونجله) بسبب خلافات سابقة بينهم حول رغبة الطرف الأول فى الحصول على الشقة محل سكن الطرف الثانى "ميراث" ومحاولته الدائمة لمضايقتهما لإجبارهما على تركها وحال تعدى الأول على الطرف الثانى بسلاح أبيض "مطواة" قام أحد أفراد الطرف الثانى بإستخلاصها من يده وإحداث إصابته بها وإلتى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطرف الثانى والأداة المستخدمة.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.