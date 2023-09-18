صحة الدقهلية تتسلم 20 جهازا طبيا لبنوك الدم بقيمة مليون و800 ألف جنيه

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن استلام مديرية الصحة 20 من الأجهزة الخاصة ببنوك الدم، بقيمة إجمالية تبلغ مليوناً و800 ألف جنيه.
تضمنت قائمة الأجهزة التى تم توريدها لصحة الدقهلية، 7 أجهزة ميزان هزاز لقرب الدم شامله بطارية لكل جهاز، 9 أجهزة سنتر فيوج إلى جانب جهاز تدفئة الدم.
وقالت الدكتورة فاتن السقعان، مدير إدارة بنوك الدم، أن الأجهزة تم توزيعها على بنوك الدم بـ ميت غمر / شربين/ المنزلة علاوة على دكرنس /دماص /السنبلاوين / طلخا / نبروه / بلقاس، أجا.
وأعرب وكيل الوزارة عن عمق شكره وتقديره للإدارة العامة لبنوك الدم لدعمهم المستمر لصحة الدقهلية.
جهاز تدفئة الدم
أجهزة طبيه لبنوك الدم 2
أجهزة طبية لبنوك الدم
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