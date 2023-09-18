صحة الدقهلية تتسلم 20 جهازا طبيا لبنوك الدم بقيمة مليون و800 ألف جنيه

تضمنت قائمة الأجهزة التى تم توريدها لصحة الدقهلية، 7 أجهزة ميزان هزاز لقرب الدم شامله بطارية لكل جهاز، 9 أجهزة سنتر فيوج إلى جانب جهاز تدفئة الدم.

وقالت الدكتورة فاتن السقعان، مدير إدارة بنوك الدم، أن الأجهزة تم توزيعها على بنوك الدم بـ ميت غمر / شربين/ المنزلة علاوة على دكرنس /دماص /السنبلاوين / طلخا / نبروه / بلقاس، أجا.

وأعرب وكيل الوزارة عن عمق شكره وتقديره للإدارة العامة لبنوك الدم لدعمهم المستمر لصحة الدقهلية.