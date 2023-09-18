سقوط 3 تجار مخدرات في حملات أمنية بالدقهلية

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 3 أشخاص بالدقهلية لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة ، وذلك إدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على المجتمع وخاصةً النشء، وإنفاذاً لثوابت إستراتيجية الوزارة فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (3 أشخاص"لإثنين منهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، متخذين من دائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم بدائرة المركز.. وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيروين وزنت 3 كيلو جرام – كمية لمخدر الآيس (الشابو) - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار - 2 سلاح أبيض) ، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.