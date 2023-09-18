زعيم "العمال" البريطاني: سنعيد كتابة أجزاء من "بريكست" حال فوزنا فى الانتخابات

كتبت رباب فتحى

تعهد زعيم حزب العمال البريطاني، السير كير ستارمر، تعهد بمتابعة إعادة كتابة كبيرة لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع الاتحاد الأوروبي إذا تم انتخاب حزب العمال فى الانتخابات المقبلة، مشيرًا إلى مسئوليته تجاه أبنائه والأجيال القادمة.

ومع بدء زعيم حزب العمال في الكشف عن خطته للسلطة إذا فاز الحزب في الانتخابات العامة المقبلة، قال لصحيفة فايننشال تايمز إنه سيسعى إلى إقامة علاقة تجارية أوثق مع بروكسل عندما يصبح الاتفاق الذي تفاوض عليه رئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون قابلا للمراجعة في عام 2025.

قال ستارمر: "يدرك الجميع تقريبًا أن الاتفاق الذي أبرمه جونسون ليس اتفاقًا جيدًا – فهو ضعيف للغاية. مع دخولنا عام 2025، سنحاول الحصول على صفقة أفضل بكثير للمملكة المتحدة."

وأدلى ستارمر بهذه التصريحات في كندا خلال مؤتمر لقادة يسار الوسط، "قمة العمل التقدمي العالمي"، في مونتريال، حيث عقد اجتماعًا ثنائيًا مع رئيس وزراء البلاد جاستن ترودو. وتعد الرحلة جزءًا من جولة أوسع على المسرح الدولي: زار ستارمر لاهاي الأسبوع الماضي وسيصل إلى باريس للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء.

وقال زعيم حزب العمال إن هناك "المزيد مما يمكن تحقيقه في جميع المجالات" بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في صفقة منقحة - في مجالات الأعمال والامتثال البيطري والخدمات المهنية والأمن والابتكار والبحث ومجالات أخرى. واستبعد العودة إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي والسوق الموحدة.

ومن المقرر أن تخضع صفقة جونسون للمراجعة في عام 2025، لكن بروكسل تنظر إلى هذه العملية على أنها إجراء تسوية، فضلا عن أن الرغبة الأوروبية في إعادة التفاوض على الصفقة التي بدأت في عام 2021 غير مؤكدة.

وقال ستارمر للصحيفة: "علينا أن نجعل الأمر ينجح". "هذه ليست مسألة العودة. لكنني أرفض قبول حقيقة أننا لا نستطيع إنجاح الأمر. أفكر في تلك الأجيال القادمة عندما أقول ذلك. نا أقول ذلك كأب. عندي ولد عمره 15 سنة وبنت عمرها 12 سنة. لن أسمح لهم بأن يكبروا في عالم حيث كل ما يجب أن أقوله لهم عن مستقبلهم هو أنه سيكون أسوأ مما كان يمكن أن يكون عليه. لدي تصميم مطلق على إنجاز هذا العمل."