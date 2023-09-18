اليوم السابع
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رفع التعديات بالشوارع المحيطة بمحطات مترو الخط الثالث الجديدة بإمبابة.. صور

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 06:52 م
رفع التعديات بالشوارع المحيطة بمحطات مترو الخط الثالث الجديدة بإمبابة.. صور رفع التعديات بالشوارع المحيطة بمحطات مترو الخط الثالث الجديدة بإمبابة
كتبت - مرام محمد

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تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود حي إمبابة في تنفيذ حملات مكبرة لرفع كفاءة المناطق والشوارع المحيطة بمحطات مترو الأنفاق الجديدة التابعة للخط الثالث والمقرر افتتاحها قريبا، وذلك للظهور بالشكل الحضاري اللائق. 
 
وشهدت الحملات إزالة التعديات وكل ما يعيق حركة المارة بشوارع السودان والعامل الأول وطلعت حرب وسعد زغلول ورفع عدد من الأكشاك والفتارين المقامة بالمخالفة، وذلك تحت إشراف أشرف بكر رئيس حي إمبابة.
 
يُذكر أن محافظة الجيزة شنت مؤخرا من خلال حي المنيرة، حملات استهدفت المحال والمنشآت التجارية والمقاهي المتعدية على الطريق العام بشارع امتداد البصراوي وطريق البراجيل، والتي أسفرت عن رفع 90 حالة إشغال، ضمت كراسي وترابيزات واستاندات، وذلك تحت إشراف رمضان عمارة رئيس حي المنيرة الغربية.
 
 
رفع التعديات بالشوارع المحيطة بمحطات مترو الخط الثالث الجديدة بإمبابة 2
رفع التعديات بالشوارع المحيطة بمحطات مترو الخط الثالث الجديدة بإمبابة 

رفع التعديات بالشوارع المحيطة بمحطات مترو الخط الثالث الجديدة بإمبابة 3
رفع التعديات بالشوارع المحيطة بمحطات مترو الخط الثالث الجديدة بإمبابة

رفع التعديات بالشوارع المحيطة بمحطات مترو الخط الثالث الجديدة بإمبابة
رفع التعديات بالشوارع المحيطة بمحطات مترو الخط الثالث الجديدة بإمبابة

 


الجيزة

امبابة

محطات مترو الخط الثالث

اشغالات



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