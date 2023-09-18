رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل وفدا كنسيا لحضور مناقشة رسالة دكتوراه بكلية الآداب

كفر الشيخ- محمد سليمان

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، وفد كنسي رفيع المستوى برئاسة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ودير القديسة دميانة، والقمص بطرس بسطوروس وكيل المطرانية، وعدد من الآباء الأساقفة والآباء الكهنه، وذلك لمناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الراهب القمص تداوس آفامينا، وبالميلاد عماد حنا أسعد منسق العلاقات بين وزارة الآثار والكنيسة القبطية، ومسئول الآثار بدير مارمينا العجائبي بمريوط، بعنوان " تطور العمارة الدينية في إقليم مريوط في ضوء المكتشفات الأثرية الحديثة".

كما استقبل رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور محمد ابراهيم رئيس جامعة المنوفية الاسبق، لمناقشة رسالة ماجستير بكلية التجارة تحت عنوان "أثر الرعاية المهنية في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة في ظل الدور الوسيط للمنظمة المتعلمة".

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على صبري أمين عام الجامعة، والدكتور وليد البحيري، عميد كلية الاداب، وعدد من اعضاء هيئة التدريس بكلية الاداب.

وأعرب وفد الكنيسة عن سعادتهم البالغة بتواجدهم بجامعة كفر الشيخ، متمنين لمصرنا الحبيبة أن تنعم بالأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن جانبه أعرب الدكتور عبد الرازق دسوقي، عن شكره وامتنانه لزيارة الإخوة الأقباط لجامعة كفر الشيخ وحضورهم مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الراهب القمص تدارس آفامينا، وبالميلاد عماد حنا أسعد منسق العلاقات بين وزارة الآثار والكنيسة القبطية، ومسئول الآثار بدير مارمينا العجائبي بمريوط، مؤكدا على أن الوحدة الوطنية هي مبادئ راسخة وخلق أصيل متجذر في وجدان الشعب المصري على مر العصور والأزمان، مشيرا إلى أهمية التكاتف والترابط بين نسيج الوطن الواحد في تحقيق التنمية وتقدم ورخاء مصرنا الحبيبة والوقوف صفا واحدا في مواجهة الإرهاب وأهل الشر، لافتا إلى أن هذه الروح الوطنية تجسدها قوة روابط المودة والمحبة التي تجمع بين المصريين فى أوقات الرخاء والشدة.

جدير بالذكر أن لجنة التحكيم تشكلت من الدكتور عزت قادوس أستاذ الآثار اليونانية والرومانية كلية الآداب جامعة الإسكندرية رئيسا ومناقشا، الدكتور حجاجي إبراهيم محمد أستاذ الآثار الإسلامية كلية الآداب جامعة طنطا مناقشا، والدكتور وليد شوقي البحيري، عميد كلية الآداب جامعة كفر الشيخ مشرفا وعضوا، والدكتور حسام المسيري وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة كفرالشيخ مشرفا وعضوا، وذلك بقاعة المناقشات بكلية الآداب بالجامعة، ومنحت اللجنة الباحث درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى مع التوصية بطبع وتداول الرسالة بين الجامعات.



الحضور أثناء مناقشة رسالة الدكتوراه



الوفد الكنسي



جانب من الحضور اثناء مناقشة الدكتوراه



رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل وفد كنسي