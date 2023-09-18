اليوم السابع
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رئيس الطائفة الإنجيلية يلتقى عددا من قيادات الولايات المتحدة بعد ختام جولتهم بمصر

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 08:43 م
رئيس الطائفة الإنجيلية يلتقى عددا من قيادات الولايات المتحدة بعد ختام جولتهم بمصر الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر
كتب: محمد الأحمدى

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التقى القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، عددًا من القيادات الإنجيلية البارزة من الولايات المتحدة الأمريكية بعد ختام جولتهم في مصر، والمشاركة في عدد من الفعاليات الخاصة بإعداد القادة الشباب للكنيسة، بتنظيم tc مصر، ومشاركة القس طوني جورج، مدير خدمة tc فى مصر والشرق الأوسط.

وخلال اللقاء عبر رئيس الطائفة الإنجيلية عن سعادته الكبيرة بنجاح جولتهم ونشاطهم في خدمة المجتمع المصري، من خلال مؤتمر إعداد القادة الشباب للكنيسة، وقال رئيس الإنجيلية خلال الحوار: "نعمل من أجل الشباب، ليكونوا قادة قادرين على البناء، ويكونوا بركة حقيقية لبلادنا الغالية مصر، ونسعى دائمًا أن تكون الكنيسة حاضنة للشباب، وقادرة على إعداد القادة الشباب لبلادنا والكنيسة، كما أن أسعد أيام حياتي هي العمل مع الشباب".

وخلال جولتهم بمصر شارك الضيوف في لقاء "كنيسة حاضنة للشباب" بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، اليوم الإثنين، ومؤتمر إعداد قادة الشباب من 15- 20 سنة في بيت رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر "أجابيه"، الأسبوع الماضي، بحضور أكثر من 800 شاب وشابة من مختلف الكنائس الإنجيلية عبر الجمهورية.


الطائفه الانجيليه

اندريه زكى

الولايات المتحده

القيادات الانجيليه



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