رئيس البرلمان العربى يثمن المنظومة الرائدة لحقوق الإنسان فى مصر بقيادة الرئيس السيسي

بيشوى رمزى

ثمن عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، الخطوات الرائدة التي اتخذتها جمهورية مصر العربية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيداً بالتجربة المصرية الرائدة في مجال إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمواصفات ومعايير عالمية، مشيراُ إلى أنها تجربة يًحتذى بها وتستحق الدراسة.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم التي ألقاها في افتتاح أعمال المؤتمر التاسع للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، والذي عقد بالقاهرة بحضور الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب وسعادة اللواء دكتور عمر السويفي مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن المؤتمر العربي الأول لحقوق الإنسان" والمقرر انطلاقه في شهر نوفمبر القادم، والذي يأتي بالشراكة بين البرلمان العربي ومجلس النواب المصري، و يتزامن إطلاقه مع احتفال الأمم المتحدة بمرور 75 عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يأتي انطلاقا من الحاجة إلى التعاون وتبادل الخبرات والآليات المختلفة في مجال حقوق الإنسان في الدول العربية، وفق استراتيجية واضحة تحترم سيادة الدول وتتصدى لأية محاولات للتدخل في شؤونها الداخلية.